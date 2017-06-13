Toulouse, oyuncularına jest yaptı!

Fransa’nın Toulouse ekibi, İsveç’in 2-1’lik Fransa galibiyetinde gol atan futbolcularını onore etmek adına, bu sezon giyeceği üçüncü formanın İsveç renklerinde olacağını duyurdu.

Geçen Cuma 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde unutulmaz bir maç oynandı. Son olarak Uefa Kupası finaline de ev sahipliği yapan Friends Arena’da oynanan maçta Fransa Giroud’nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Jimmy Durmaz’ın eşitliği sağlayan golü 6 dakika sonra gelirken; maç uzun süre böyle devam etti. Ta ki, 90+3’e kadar. Maçın son dakikasında Ola Toivonen, 50 metreden muhteşem bir gol atarak galibiyeti getirirken, bütün İsveç ayağa kalktı. Spikerlerin söz konusu gole sevindiği videolar sosyal medyayı süsledi. Bu galibiyetle İsveç liderliğe yükselirken, Fransa ikinci sıraya düştü ve Dünya Kupası’na direk katılma yolunda ağır yara aldı. Maçta gol atan futbolcular Jimmy Durmaz ve Ola Toivonen’in ortak bir noktası daha bulunuyor. İkisi de Toulouse takımının futbolcusu. Mor-Beyazlı ekip de ülkelerini Fransa karşısında galibiyete taşıyan oyuncularına çok güzel bir jest yaptı. Maç oynanırken 2017-18 sezonunda giyeceği formayı henüz açıklamayan Fransız ekibinin fikri maçla beraber değişmiş gözüküyor. Çünkü, Toulouse’un üçüncü formasının renkleri İsveç bayrağının renkleriyle aynı. Sarı taban üzerine lacivert çubuklara sahip olan formayı Fransız ekibi, şu sözlerle duyurdu: “İşte bu sezonki üçüncü formamız! Jimmy, Ola ve takım arkadaşlarını Vikingvari zaferleri sebebiyle tebrik ederiz!”

Toulouse, geçen sezonu 44 puanla 13’üncü tamamlamış ve nispeten rahat bir sezon geçirmişti. Toivonen 7, Jimmy Durmaz ise 2 golle takıma katkı verirken; 19 yaşındaki genç stoper İssa Diop, sezon boyu sergilediği olgun oyunla büyük takımların dikkatini çekmişti. Mor-Beyazlıların bir diğer genç yeteneği ise, 18 yaşında olmasına rağmen bu sezon 38 maçta kaleyi koruyan Alban Lafont.