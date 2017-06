Fransa ve İngiltere taraftarları birlik oldu!

Dün akşam oynanan Fransa-İngiltere maçında rekabet bir yana bırakıldı ve terör mağdurları hep birlikte anıldı.

2018 Dünya Kupası’na hazırlanan Fransa ve İngiltere bir dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maça damga vuransa sahadaki oyun değil, taraftarların verdiği dostluk ve kardeşlik mesajlarıydı. Her zamanki rekabetlerini bir kenara atan taraftarlar maç boyu birliktelik sergiledi. Bu birliktelikle Londra, Manchester ve Paris’teki terör saldırılarının kurbanları anıldı. Takımlar sahaya çıkmadan önce Oasis’in savaş karşıtı şarkısı “Don’t Look Back in Anger”ı hep birlikte söyleyen seyirciler, milli marşları da beraber söyledi. Aynı zamanda takımlar ve taraftarlar terör kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Normalde ikinci olarak ev sahibinin milli marşı söylenir ama Fransa Futbol Federasyonu, bu onuru da İngiltere’ye verdi. Fransızların, God Save the Queen’i; İngilizlerin ise La Marseillaise’i içten bir şekilde söylemesi büyük şaşkınlık ve sevinçle karşılandı. İngilizler, Kasım 2015’te Wembley’de oynanan maçta da Paris’teki terör saldırısının kurbanlarını anmak için La Marseillaise’i söylemişti. Son günlerde Londra ve Manchester’da düzenlenen saldırılarda toplam 30 kişi hayatını kaybetmiş, 164 kişi ise yaralanmıştı.

Maçı ise, Fransa Raphael Varane’ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen Fransa 3-2 kazandı. Ev sahibinin golleri Umtiti, Sidibe ve Dembele’den gelirken, İngiltere’nin gollerini Harry Kane kaydetti. Maçta Dortmund’un genç yıldızı Ousmane Dembele Fransa adına son derece etkili bir oyun ortaya koyarken; İngiltere’nin en iyisi ise son zamanlarda oldukça formda olan ve biri penaltıdan iki gol atan Harry Kane oldu.