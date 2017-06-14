Real Madrid formaları tanıttı!

Sezonu çifte kupayla kapatan İspanyol ekibi yeni sezondaki formaları taraftarın beğenisine sundu

2016-2017 sezonunu La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde kupayla kapatan Real Madrid, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Son olarak yeni formaları tanıtan Eflatun-Beyazlıların formalarında dikkat çekici değişiklikler var. Adidas’ın sponsorluğunda hazırlanan formaların iç saha olanında beyaz bir taban ve omuz tarafında açık mavi çizgiler bulunuyor. Dış saha forması ise siyah taban ve yine açık mavi çizgilerle bezenmiş. Real Madrid, geçen sezon beyaz ve eflatun formaları kullanmıştı. Bu sezon ise Eflatun formadan vazgeçilmiş gibi duruyor. Formaların 120 Euro’dan satışa sunulacağı açıklandı.

Ronaldo’ya destek

Geçtiğimiz günlerde vergi kaçırdığı iddiasıyla sarsılan Cristiano Ronaldo’ya kulübü Real Madrid’ten tam destek geldi. Cristiano Ronaldo’nun 2009 yılında kulübe katıldığından beri örnek bir kişilik sergilediğine vurgu yapan İspanyol ekibi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Oyuncumuzun masumiyetinin kanıtlanacağına dair inancımız tamdır. Real Madrid olarak beklentimiz, adaletin bir an önce işleyip oyuncumuzun masumiyetinin kanıtlanmasıdır.” Bu sezonu çifte kupayla kapatan Cristiano Ronaldo, 4 senedir vergi kaçırmakla suçlanmış ve toplam 14.5 milyon Euro’luk vergisiz kazanç elde etmekle itham edilmişti. Daha önce vergi konusunda başı belaya giren tek futbolcu Cristiano Ronaldo değil. Geçtiğimiz yıllarda da Ronaldo’nun en büyük rakibi Lionel Messi, vergi kaçırdığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş; para ve hapis cezasına çarptırılmıştı.