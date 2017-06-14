Ronaldinho sahaya dönüyor!

Pediatrik Kanser Merkezi‘ne bağış toplamak amacıyla düzenlenecek organizasyonun yıldızı, kendimizi videolarıyla avuttuğumuz Ronaldinho olacak.

30 Haziran tarihinde Barcelona ve Manchester United arasında oynanacak maçta birbirinden ünlü isimler sahaya çıkacak. Nou Camp’a oynanacak maçın tüm gelirleri pediatrik kanser hastalarının tedavisi için Barselona Pediatrik Kanser Merkezi’ne bağışlanacak.

İki takımın da efsanelerinin karşılaşacağı maçta, Edgar Davids ve Simao Sabrosa da forma giyecek isimler arasında ancak Ronaldinho’nun varlığı tüm isimlerden önce geliyor; 2003-2008 yılları arasında Barça forması giyen Brezilyalı efsane sevenleriyle buluşuyor.

Maç, Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak ve kulüp kanallarından naklen yayınlanacak.

Barcelona kadrosu şu şekilde: Ronaldinho, Edgar Davids, Simao Sabrosa, Angoy, Guzmán, Juan Carlos, Popescu, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmílson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas.

Manchester United için kesinleşen isimlerse şöyle: Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke

Bu maçtan bağımsız olarak Messi de, bu tedavi merkezi için fon toplanmasına yardımcı oluyor. Geçtiğimiz haftalarda gol sevincini onlara adaması da farkındalık çabalarının son örneği.