Spaletti, Inter’e 4-2-3-1’le kazandıracak

Inter için yeni sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Luciano Spalletti, transferi bitirmeden önce takımın dizilimini netleştirdi: 4-2-3-1!

Uzun zamandır kimliğini yerleştirmeye çalışan Inter, sonunda oyun felsefesine karar verdi. Olağanüstü bir durum olmadıkça takımının 4-2-3-1’le oynayacağını açıklayan Spatetti’nin planları bunlarla sınırlı değil:

“Değişim ancak kökten yukarıya doğru yapılıyorsa kalıcı olabilir, aksi mümkün değildir. Biz de bunun için çalışacağız. Buraya tecrübelerimle geldim. Yine tecrübelerim sayesinde kulübü ileriye götürmek için çalışacağım. Yeni sezonda Inter takımının iletişimi çok güçlü olacak; futbolcularım bu formanın ne kadar değerli olduğunu her an hatırlayacak ve daha sahaya çıkmadan rakiplerinin gözünü korkutacak.”

Serie A’da 2016-17 sezonunu 7’inci sırada tamamlayan Mavi-Siyahlı kulübün bu sezon güçlü bir ekip kurarak şampiyonluğa oynama hedefi bulunuyor. Son olarak Roma’yı çalıştırarak ligi 2’inci sırada bitirmeyi başaran Spaletti, bu hedef için 5 Temmuz’da takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.