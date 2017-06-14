Usain Bolt, Pro Evolution Soccer 2018’de (PES 2018) Manchester United için forma giyerek hayallerini gerçekleştirecek.

Atletizmde dünya rekorları kıran ve hikayesiyle atletizmle ilgilenen-ilgilenmeyen herkesin takdirini toplayan Usain Bolt, çocukluğundan bu yana futbolcu olma hayallerinin olduğunu söyledi. Sıkı bir Manchester United taraftarı olan Jamaikalı atlet, PES hayranlarının karşısına Manchester United formasıyla çıkacak. Bolt, verdiği röportajda heyecanını şöyle anlattı:

“Futbolla ilgili her şeye ilgi duyduğum gibi PES’le de ilgilenmiştim. Yeni şeyler denemekten her zaman hoşlanırım. Bu yüzden futbolculuk için teklif aldığımda elim ayağım birbirine dolaştı. Projeyi heyecanla dinledim ve yüz tarama aşamasında gerçekten çok eğlendim. Umarım oyunda beni tercih edenleri pişman etmem. Lionel Messi‘ye rakip olmak nasıl olacak ben de merak ediyorum. Onunla hiç karşılaşmadım ve böyle bir karşılaşmayı da daha önce aklıma bile getirmedim.”

30 yaşındaki Bolt, bu yıl Londra’da yapılacak Dünya Şampiyonası’ndan sonra atletizmden çekilecek.