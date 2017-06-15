Eric Abidal, kanserle mücadelesini kazanıp Barcelona temsilcisi oldu

Eric Abidal, kanserle mücadelesine rağmen altı sezon oynayıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı Barcelona kulübüne yeni bir görevle döndü.

2011’deki Şampiyonlar Ligi finalinden iki ay önce karaciğerindeki kanserli tümörden dolayı cerrahi operasyon geçiren Eric Abidal, her şeye rağmen Barcelona formasıyla sahaya çıkmış ve takımının kupayı kaldırmasında en etkili oyunculardan biri olmuştu. Barcelona ile 193 resmi maça çıkan Fransız futbolcu, bu sürede dört kez La Liga şampiyonluğu kutladı.

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre daha kanserle ilgili sağlık sorunlarıyla ilgilenen Abidal, dün attığı imzayla Barcelona’ya geri döndü. 37 yaşındaki futbolcu kulüp temsilcisi olarak görev alacak. Abidal’in Barça TV’ye verdiği röportajdan satır başları şöyle:

“Geri dönmek benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. Temsilci olarak kulübümü her platformda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Kolay şeyler yaşamadım. Şanslı olduğum tek konu futbolcu oluşumdu. Bundan sonra hikayemle benimle aynı kaderi paylaşan birçok meslektaşıma yardımcı olacağım.”