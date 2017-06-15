Bayern Münihli yıldız Arjen Robben, kariyerinin sonuna yaklaştığını ve artık futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağını düşünmeye başladığını söyledi.

Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga şampiyonu ile 2018 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayan Arjen Robben emeklilik planlarını yapmaya başladı. Almanya’nın en saygın dergilerinden Kicker’a röportaj veren futbolcu “Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum, gerçek bu” dedi. “Futbolu bıraktıktan sonra beni nelerin beklediğini henüz bilemiyorum ama karşıma ne çıkacaksa dört gözle bekliyorum.”

Yeni sezonla ilgili endişelenmediğini, zihinsel ve fiziki olarak sahada karşısına çıkacak her şeyle mücadele edebileceğini söyleyen Robben, 2016-17 sezonunda Bundesliga’da çıktığı 26 maçta 13 gol attı.

33 yaşındaki futbolcu, tüm bunlardan sonra uzun bir tatili hak ettiğini düşünüyor: “Futbolu bıraktıktan sonra altı ay boyunca hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kendime böyle bir tatil planı yaptım. Futboldan tamamen uzak kalacağım. Sonra da çocukluğumun geçtiği Hollanda takımlarından Groningen’i ziyaret edeceğim. Belki de orada bir şeyler yaparım.”