Beşiktaş’ın 2014 yılında Gaziantepspor’dan transfer ettiği gurbetçi futbolcu Cenk Tosun’un golü, Şampiyonlar Ligi’nde “yılın en güzel golü” seçildi!

Cenk Tosun’un golü Şampiyonlar Ligi yılın golü seçildi. Cenk’in Beşiktaş’ın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Benfika’ya attığı gol, Şampiyonlar Ligi’nin en iyi golü seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi web sitesinde yapılan oylama sonucunda Cenk Tosun’un Benfica’ya attığı gol, yüzde 41 oy alarak zirveye tırmandı. Cenk’in golünü Juventus’un Real Madrid ile oynadığı finalde attığı golle, yüzde 19’la Mario Mandzukic’in golü izledi.

Cenk Tosun’un golü Şampiyonlar Ligi’nde yılın golü seçilirken sahibinin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 golü bulunuyor. Ancak 23 Kasım 2016’da, Vodafone Stadı’nda oynanan ve 3-3 biten Benfica maçının 58’inci dakikasında gelen gol futbolseverleri en çok heyecan veren gollerden biri olmuştu. Avrupa basını Cenk’in golünü “fantastik” olarak nitelendirmişti. Bu gol aynı zamanda sonrasında 2 gol daha atan Beşiktaş’ın geri dönüş gücünün fitilini ateşlemişti.