Liverpool’un, Roma futbolcusu Mohamed Salah’la ilgilenmesi ancak sürekli pazarlık yapmak istemesi kulüp yöneticilerini kızdırdı.

24 yaşındaki Mohamed Salah için Roma’nın belirlediği 40 milyon euro’luk ücreti fazla bulan Liverpool, futbolcu için şansını zorlamaya devam ediyor. Roma’da Spaletti döneminin bitmesiyle boşalan koltuğunu dolduran Monchi, konuyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Mohamed Salah için pazarlık söz konusu değil

“Salah, bizim için değerli bir futbolcu ve onu göndermek önceliklerimiz arasında değil. Ancak şöyle bir gerçek var ki, her futbolcu her an satılıktır. Bu yüzden biz de futbolcumuzu ancak değerini bulursak satacağız” diyen Monchi’nin açıklamaları şu şekilde devam etti:

“Serie A’yı 2’inci olarak bitirmeyi başarmış, İtalya’yı Avrupa’da temsil eden, profesyonel bir kulüpten bahsediyoruz. Burası bir pazar yeri değil. Liverpool’un futbolcumuzla ilgilendiği doğru ancak eğer bir transfer olacaksa fiyatı Liverpool değil, Roma belirleyecek. Pazarlık payı gibi bir şey söz konusu değil. Amacımız iyi bir takım kurmak, elimizdekileri hayırda bulunur gibi başka kulüplere dağıtmak değil.