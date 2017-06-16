Daha maça çıkmadan; üst üste iki mağlubiyet aldığı için; çalıştırdığı takımdaki futbolculardan biriyle anlaşamadığı için kovulan teknik direktörleri çok duyduk ama bu belki de bir ilk! Bir maçta 25 gol atan takımın teknik direktörü kovuldu!

İspanya alt liglerde mücadele eden Serranos kulübü B takımındaki gençlerle çıktığı Benicap C takımı maçının ilk yarısını 15-0 bitirdi. Benicalap C takımının ligde oynadığı 30 maçta 247 gol yiyip hiç puan alamayarak ligin son sırasına demir atmış olması 15 golü açıklıyor. Ancak sonrasında olanlar bugüne kadar pek görülmeyen türden! 25 gol atan takımın teknik direktörü kovuldu!

Maçın ikinci yarısında da 2’si kaleciden olmak üzere 10 gol daha atan takım maçtan sonra alaycı bir şekilde kutlasa da sevinçleri kursaklarında kaldı. Zira Serrano kulüp yöneticilerinden Pablo Alcaide, maçın hemen ardından rakiplerine saygı göstermeyen bir teknik direktörle daha fazla çalışmak istemediklerini söyleyerek yollarını ayırdıklarını duyurdu. 25 gol atan takımın teknik direktörü kovuldu!

Bunun üzerine teknik direktörün hamlesi geldi ve avukatları onun adına gol atmaya başladıktan sonra tüm çabalarına rağmen takımı dizginlemesinin mümkün olmadığını söyledi. Ancak bu açıklama gençleri yetiştirmek amacıyla kurulan ligde kabul göreceğe benzemiyor.