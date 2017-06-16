Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda ayak bileğini kıran Eden Hazard büyük bir ameliyat geçirdi.

Yeni sezonda uzun süreli bir kayıp yaşamamak için Eden Hazard ameliyat için hazırlıklarını hızlıca yaptı ve dün ameliyat masasına yattı. Premier Lig şampiyonu Chelsea kulübü futbolcusu kulübünü durumdan haberdar etti ve sezon başı kampına katılamayacağını bildirdi. Ancak futbolcunun kaçırdıkları sezon başı kampıyla sınırlı kalmayacak.

Geçtiğimiz hafta açıklanan Premier Lig fikstürüne göre Chelsea’nin ekim ayına kadar oynayacağı Arsenal, Tottenham ve Manchester City maçları da Hazard olmadan oynanacak. Zira futbolcunun ancak eylül ayında çalışmalara başlayabileceği ve ekim ayının sonlarına doğru sahalara dönebileceği öngörülüyor. 26 yaşındaki futbolcunun kariyeri bu durumdan epey etkilenecek gibi görünüyor. Bu sezon 43 maçta forma giyen futbolcu 17 gol atmış ve 7 asist yapmıştı.