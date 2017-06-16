Vissel Kobe Lukas Podolski ile ilk şampiyonluğun peşinde!

Japonya Futbol liglerinin en üst seviyesinde (J1) mücadele eden ekiplerinden Vissel Kobe Lukas Podolski’yi resmi olarak duyurdu.

Transferi haftalar öncesinde netleşen Japon kulübü Vissel Kobe Lucas Podolski ile ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapmamıştı. Lucas Podolski için bugun itibarıyla resmi duyuru yapıldı. 6 Temmuz’da yapılacak imza törenine taraftarlarını davet eden kulübün bugüne kadar oynanan sezonlarda elle tutulur bir başarısı bulunmuyor.

1995 yılında kurulan kulüp, Podolski için 2 milyon 600 euro ödedi ve yıldız futbolcu için 10 numaralı formayı ayırdı. Alman futbolcu sosyal medyadaki eğlenceli mesajları ve sürekli gülümseyen ifadesiyle Galatasaray’da kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Vissel’in taraftarları ve Japon futbolseverler Galatasaray’dan önce yaptıklarıyla ismini duyuran futbolcuyu heyecanla bekliyor.