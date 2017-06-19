“Joshua Kimmich son on yılın en büyük yeteneklerinden biri”

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw, Bayern Münihli futbolcu Joshua Kimmich için çok parlak bir kariyer öngörüyor

Yaklaşan Dünya Kupası için mesailerine çoktan başlayan milli takımlarda hazırlık maçları ve en iyi kadroları çıkarma çabaları büyük bir hızla devam ediyor. Almanya Milli Takımı’nın başındaki Fenerbahçeli eski futbolcu Joachim Löw de bu temponun içindeki isimlerden biri. Deneyimli teknik direktörün, Dünya Kupası için en çok güvendiği futbolcularından biri de 22 yaşındaki Joshua Kimmich.

Kimmich, Almanya’nın Euro 2016’daki maçlarında tek bir dakika dahi kaçırmadı ve çok yönlü oynayabilmesiyle takımını oldukça rahatlattı. Löw, takımı için koyduğu yeni hedefe yine benzer bir planla ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Bayern Münihli futbolcu da bu planın en değerli parçalarından biri. “Joshua son 10 yılda gördüğüm en büyük yeteneklerden biri. Yaptığımız her çalışmanın en iyisi olmak için büyük çaba harcıyor. Başarı konusunda tanıdığım en doyumsuz insanların başında geliyor. Gelecekte çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum.”