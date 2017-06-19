Liverpool’un eski futbolcusu, yeni kulüp çalışanı Steven Gerrard, “Liverpool, üç imza ile şampiyon olur” diyerek yeni sezondan umutlu olduğunu söyledi

Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu ancak 4’üncü sırada bitirebilen Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek için Ağustos ayında oynayacağı play-off karşılaşmalarını beklemeye başladı. Yeni sezonda kulübün 18 yaş altı takımının başında sahaya çıkacak olan eski kaptan, sadece kendi takımından değil; Jurgen Klopp yönetimindeki A takımdan da son derece umutlu. “Liverpool, üç imza ile şampiyon olur” Gerrard, uzun süredir şampiyonluk kovalayan kulüp için bu kez sıranın geldiğini düşünüyor.

Gerrard İngiliz basınına verdiği röportajda sözlerine “Geçtiğimiz sezon ligi 4’üncü sırada bitirmiş olsa da son derece başarılı bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Sadece puzzle’ın birkaç parçası eksik. Takımın başında hangi parçaların eksik olduğunu bilen ve bütünü oluşturmakta zorlanmayacak kadar zeki bir teknik direktör bulunuyor. Dolayısıyla bu kez şampiyonluğa çok yakınız” diyerek devam etti.