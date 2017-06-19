2016-17 sezonunda Chelsea’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak başarısını tescilleyen Antonio Conte’nin yeri, Roman Abramovic için hâlâ sağlam değil.

Chelsea, bu sezon şampiyon teknik direktörü Antonio Conte’den yeni ve uzun bir sözleşme imzalamasını istedi ancak teknik direktör üzerinde tam kontrol sağlanamazsa feda etmesi çok da zor değil. İtalyan teknik direktörün bilmesi gereken bir şey var: Asla özerk olmayacak! Zira Roman Abramovic, 14 yılda 12 teknik direktör gönderdi.

Daha önce lig şampiyonlukları, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan teknik direktörleri; Jose Mourinho, Roberto Di Matteo ve Carlo Ancelotti için de kredi açmayan Abramovic’in, kulüpte kendisini dahil etmeden yürüttüğü güçlü felsefe sonuçlarını kupalarla vermeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda Pep Guardiola’yı da isteyen kulübün başarıları bunlarla da sınırlı değil. Mavi beyazlılar artık transfer piyasasında servet kaybetmiyor, akademiye yatırım yapıyor ve yetiştirdiği futbolcuları doğru pazarlıyor.