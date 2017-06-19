Vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla Real Madrid’le ilişkileri kopma noktasına gelen Ronaldo’yu ikna etmek için Zidane devreye girdi.

Geçtiğimiz hafta Ronaldo hakkında ortaya atılan vergi kaçakçığı iddiası Ronaldo’nun menajeri tarafından yalanlansa da futbolcunun kulüple arasındaki gerginlik devam ediyor. Kulübe yakın kaynakların “Sorun yok” iddialarına rağmen Sergio Ramos’un dün anlattıkları konuyu doğrular nitelikte. Ronaldo’yu ikna çabaları sürüyor. “Zidane, Ronaldo’yu ikna etmek için aradı.”

Cristiano Ronaldo’nun İspanya’dan, Manchester United’a muhtemel geri dönüşü Premier Lig tutkunlarını heyecanlandırmış durumda. Sadece saha içinde değil, saha dışında da itibar ve reklam gelirleri açısından Ronaldo’dan aldığı verimi kaybetmek istemeyen Real Madrid, ikna çabalarına Zidane ile devam etti. Bu çaba da yeterli olmazsa kulüp, futbolcunun kendi kararını vermesini bekleyecek ve Premier Lig’de yılın 11’ine seçilen David De Gea her ihtimale karşı apronda bekletilecek.