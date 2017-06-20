Real Madrid kulübü ile Cristiano Ronaldo arasında gerginliğin doğmasına sebep olan vergi kaçakçılığı meselesi birçok kişinin başını ağrıtacak. Jose Mourinho hakkında soruşturma açıldı

Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında soruşturma açıldı. Premier Lig’de Manchester United’ı çalıştıran Mourinho’nun Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde devletten yaklaşık 3.3 milyon euro vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Real Madrid kulübü ve Ronaldo arasındaki vergi kaçakçılığından doğan gerginlikten dolayı Zidane, Ronaldo’yu ikna etmek için aramış, ancak net bir açıklama yapılmamıştı. İspanya’da vergi davalarıyla ilgilenen savcılık birimi yıldız futbolcudan sonra şimdi de Portekizli çalıştırıcının peşine düştü. 2011 ve 2012 yıllarıyla ilgili olarak hesaplarda yakalanan açık, Mourinho’nun başını yakabilir. Aynı birim daha önce de İspanya’nın yıldız futbolcularından Lionel Messi hakkında soruşturma yürütmüş, futbolcunun vergi kaçakçılığı tescillenmiş ve 21 ay mahkumiyet cezası vermişti. Messi’nin avukatları bu cezayı para cezasına çevirerek futbolcuyu tutuklanmaktan kurtarmıştı.