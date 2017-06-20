Hırvatistan’da görülen Dinamo Zagreb kulüp başkanı hakkındaki davada mahkemeyi yanılttığı gerekçesiyle futbolcuya ayrı bir dava açıldı. Luka Modric gözaltına alındı!

Real Madridli futbolcunun 2008 yılında Dinamo Zagreb’den Tottenham’a yaptığı transfer için resmi mercilere bildirilen rakamların birbirini tutmaması gerekçesiyle bir dava açılmıştı. Davada Dinamo Zagreb başkanı Zdravko Mamic yargılandı ve Real Madridli futbolcu Luka Modric de şahitlik etti. Ancak dava sürerken elde edilen delillerle durum Modric için zorlaşmaya başladı. Dün görülen mahkemede yalancı şahitlik yaparak mahkemeyi yanılttığı gerekçesiyle Luka Modric gözaltına alındı.

Bu yıl Hırvatistan’ın en iyisi seçilen Modric’den yeniden verdiği rakamlarla bulunan deliller arasında farkı açıklaması istenecek. Mahkeme, eski Başkan Mamic ve kardeşi Zoran Mamic’in, 2008’den beri Hırvat kulübünün yurt dışına yapılan transferlerden elde ettiği gelirden 15 milyon avroyu zimmetine geçirdiğini ve 1,6 milyon avro vergiyi ödemediğini açıklamıştı.Zimmetine para geçirdiği iddia edilen başkanın suçlu bulunması ve Modric’in de buna yardımcı olması durumu ispatlanırsa futbolcuyu 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor. 31 yaşındaki futbolcu 2012 yılından beri Real Madrid forması giyiyor.