Ülkesinin televizyon kanallarından birine konuk olan Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, Cristiano Ronaldo’yu övdü: “Tam bir canavar!”

Maradona, Cristiano Ronaldo’yu övdü. Arjantin’in ünlü spor kanalı TyC Sports’a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda gösterdiği performans için “Ronaldo artık bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı.” dedi.

Karıştığı skandallardan, uyuşturucu bağımlılığından ve obeziteden kurtulan Maradona; yüksek performansına ve son yıllarda kazandığı başarılara bakmaksızın yine de ikisi arasında tercih yapması gerektiğinde Messi’yi seçeceğini söyledi. 56 yaşına gelen efsane Messi için “Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor” derken milli takım konusuna da değindi:

“Messi Dünya Kupası’nı takımın yardımı olmadan, tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz.”

Uzun program boyunca konu Arjantin’in yeni teknik direktörü Jorge Sampaoli‘ye geldiğinde Maradona uzun uzun eleştirilerde bulundu ve görevini hak etmediğini söyledi.