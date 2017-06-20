Süper Lig’de attığı gollerle 100’ler kulübüne adını yazdıran Nobre, Menemen Belediyespor’a gidiyor. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile başlayan Türkiye kariyeri, 2. Lig’de devam edecek.

2004 yılında Türkiye’ye geldiğinden beri resmi maçlarda 158 gol atma başarısı gösteren futbolcu, en son Erzurumspor forması giymişti. Kırmızı beyazlı kulüple 2. Lig’de şampiyonluk kutlayan futbolcu, şimdi de şampiyonluk peşindeki başka bir kulübün umudu oldu. TFF 2. Lig’deki İzmir temsilcisi tarafından 800 bin TL önerilen futbolcu, teklife sıcak bakıyor. 37 yaşındaki golcü, hangi takımda oynadığını önemsemeden oynayabildiği kadar kariyerini sürdürmek istiyor. Nobre, Menemen Belediyespor’a gidiyor

Marcio Nobre’nin (Türk vatandaşlığına geçerek aldığı isimle Mert Nobre’nin Türkiye’deki en parlak sezonunu derledik:

Süper transfer, süper şampiyonluk (2003-04)

Pierre van Hooijdonk (24) – Tuncay Şanlı (19) – Mert Nobre (12) – Serhat Akın (8)

Sezon başlarken Fenerbahçe cephesinde büyük umutlar olduğunu söylemek hiç de gerçekçi olmaz. Romen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki Beşiktaş; bir yıl önce puan rekoru kırarak şampiyon olmuş, sezon başında da Süper Lig’in gelecek vaat eden yıldızlarıyla kadrosunu genişletmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Trabzonspor’dan Marco Aurelio ve Hollandalı golcü Pierre van Hooijdonk transferlerine şüpheyle bakıyordu ama ne olduysa sezonun ikinci yarısının başında oldu.

Beşiktaş’ın 11 puan gerisinde ikinci sırada olan Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı, ilk devrenin sonunda verdiği röportajda “Süper bir takım değiliz. Bizi zirveye taşıyacak oyunculara ihtiyacımız var. Transfer yapmalıyız” diyor ve transfer tüyosu veriyordu. Yönetim de Brezilya’ya Alex de Souza transferi için gitmiş ama ancak sezon sonuna söz kesebilmişti. Yine İstanbul’a döndüklerinde yalnız değildiler; genç bir golcü de onlarla aynı uçaktaydı: Marcio Nobre. Brezilyalı, tekrarlanan Rizespor maçında oynama fırsatı bulup siftahını iki golle yaptı. Sezon bittiğinde Nobre 12 gole ulaşmış, Fenerbahçe, Beşiktaş’a 14 puan fark atarak şampiyon olmuştu.

Nobre’nin doping etkisi yaratan katılımının dışında o şampiyonluğun mimarı olarak Pierre van Hooijdonk’u görmek yanlış olmaz. “Aziz” Pierre tam 24 gol bulmuş, yeri geldiğinde forvet arkasında pas dağıtmış, 34 yaşın olgunluğuyla takımın delişmen isimleri Tuncay Şanlı ve Serhat Akın’a ağabeylik yapmıştı. Takımın bulduğu 82 golün 63’üne imza attılar; takımın gollerinin yüzde 77’si onlardan gelmişti.