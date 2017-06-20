Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Zinedine Zidane’nin Santiago Bernabeu’da çıktığı ilk maçtan itibaren hızla dünyanın en iyi antrenörüne evrildiğini düşünüyor: “Zidane, kısa bir süre içinde dünyadaki en iyi antrenör oldu”

2016 yılının ocak ayında Real Madrid’de Rafael Benitez’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Zinedine Zidane; Real Madrid başkanı Florentino Perez’e göre “Zidane, kısa bir süre içinde dünyadaki en iyi antrenör oldu”

Real Madrid’de rekorlar kıran Zidane’ın tecrübe eksikliği yeni görevinde ağır eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştu. Ancak kazandığı maçlarla ve çıkardığı takımlarla kısa zamanda rüştünü ispat eden teknik direktör, Real Madrid’e 2011-12 sezonundan beri kazanamadığı lig şampiyonluğunu getirdi. Ligdeki başarısının yanında Şampiyonlar Ligi’nde de şampiyonluk kazanan Fransız, artık dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden biri.

Florentino Perez, son 18 ay içinde Zidane’nin gelişiminden etkilendi ve Madrid’in geleceği konusunda iyimser. Bernabeu’da yapılan seçimde yeniden başkanlık yapmaya hak kazanan Perez, düzenlenen törende Zidane’ın Real Madrid’in bugüne kadar elde edilemediği bir şeyi yaptığını söyledi ve devam etti:

“Zidane’ın başarıları A takımla sınırlı değil. İspanya’nın en önemli yeteneklerini keşfedip yetiştireceğimiz akademimizin koçu da Zidane’dır. Onun sayesinde geleceğe damga vuracak futbolcular Real Madrid forması giyiyor olacak. Bunun yanında Real Madrid’in yeni yüzyılın en iyi kulübü olmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı kısa zamanda dünyanın en iyi teknik direktörüne dönüşen Zidane’la yaptığımız için gururluyuz.”