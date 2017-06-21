Fransız futbol dergisi France Football, yaptığı bir anket çalışmasıyla Avrupa’nın en iyi tezahüratlarını listeledi. Beşiktaş’ın tezahüratı Avrupa’nın en iyilerinden biri!
Derginin “En iyi 10 tezahürat” listesine 7’nci sıradan giren siyah beyazlı taraftarların marşı “Ohh Ssh!” ismiyle yer aldı. Beşiktaş’ın tezahüratı Avrupa’nın en iyilerinden biri! Liste şu şekilde sıralanıyor:
- Liverpool/ You’ll never walk alone (Sabri Ugan, Bir Spiker’in Anıları yazımızda canlı dinlemenin nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı!)
- AS Roma/ Roma, Roma, Roma
- Wydad Athletic Club of Casablanca/ Toujours on va gagner
- Panathinaikos/ Horto Migiko
- Sevilla/ El himno centenario
- Newcastle United/ Don’t take me home
- Beşiktaş/ Ooh Ssh!
- Boca Juniors/ Dale Cavese
- West Ham United/ Forever blowing bubbles
- FC- Barcelona/ El cant del Barça
Beşiktaş taraftarı iki yıldır şampiyonluklarını doyasıya kutluyor
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