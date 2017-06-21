Beşiktaş'ın tezahüratı Avrupa'nın en iyilerinden biri!

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Leipzig ve Beşiktaş’ın paylaşamadığı Atınç Nukan’ın portresini çizdik Beşiktaş altyapısında yetişti, kadro dışı kaldı, tesise alınmadı, RB Leipzig’e 6 milyon avroya transfer olduğunda herkes dönüp yeniden baktı… Atınç Nukan’ın portresini çizdik “Alman disiplini” denilen şey korkutucu mu?...

Yine transfer dönemi ve yine Edin Visca Çocukluk dönemini Bosna Savaşı’nın tam ortasında geçiren Edin Visca, transfer döneminde yine adından söz ettiriyor Savaş döneminden neler hatırlıyorsun? O kötü zamanları ailen ve sen nasıl atlattınız? Edin Visca: Savaş...