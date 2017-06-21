Galatasaray, henüz dağılmamış olan Yugoslavya’dan iki futbolcu transfer ediyor: Mirza Sejdiç ve Tarık Hodziç. Ve olaylar bundan sonra başlıyor… Galatasaray’ın elektrik süpürgeli, çarşaflı transfer pazarlığı başlıyor!

1982 yılının Eylül ayı. Yugoslavya’da atılan imzalardan sonra futbolcular Türkiye’ye gelmiş, formalarındaki armalarını öpmüş, kulübün ayarladığı bir otelde eşleriyle birlikte evlerinin hazırlanmasını beklemeye başlamışlardı. Ancak planlanan olmadı. Futbolcular bir sabah valizlerini aldıkları gibi kaçmıştı!

Milliyet Gazetesi‘nin olaydan birkaç gün sonra yayımladığı haber aşağıdaki gibi.

Türkiye’den Yugoslavya’ya kaçan Galatasaray’ın iki futbolcusu Sejdiç ve Hodziç ile dün telefonda konuştuk.

Önce Hociç’le konuştuk.

Neden kaçtınız?

Mecburen bu yolu seçtik.

Neden?

Artık gırtlağıma kadar geldi. Kardeşim iki aydır evle uğraşıyor. Bugün olmadı, yarın olacak diye beklettiler. Sonra eve gidip bir baktık ki fırın yerine küçücük bir ocak koymuşlar, kahve pişmez! Çamaşır makinesi yok. Bunlar yine basit şeyler.

Başka ne oldu?

Sejdiç’le ben dışarıdayken Galatasaraylı bir idareci otele gitmiş ve hanımlarımıza odaları boşaltmalarını söylemiş. Onlar da başlamış ağlamaya! Otele geldiğimizde aile faciası yaşadık. Eşlerimiz “Ya ülkemize dönüyoruz ya da sizden boşanırız” dedi.

Artık dönmeyi düşünmüyor musunuz?

Sejdiç ile konuştuk. Bize iki gardrop, iki çamaşır makinesi, iki elektrik süpürgesi, dört halı, iki fırın ve altı yatak çarşafı verileceğine dair Alp Yalman garanti verirse döneceğiz.

Sonra telefonu Sejdiç aldı.

“Onlara bu işleri halletmezseniz giderim” dedim ama inanmadılar. Paramızı veriyorlar ama evimiz yok. Son gece otel parasını bile cebimizden verdik. Evi yapsınlar dönelim. Zaten sözleşmemiz var, başka yere gidemeyiz.

Bu konuşmalardan sonra Galatasaray teknik direktörü Özkan Sümer futbolcular hakkında “Futbol yönünden bir sorunumuz yoktu. Yöneticilerimizin ellerinden geleni yaptığına eminim. Bu olay ülkemiz için ibret vericidir” açıklamasını yaptı.

Federasyon başkanı Talat Tokatlı dönmemeleri durumunda sözleşmelerinin fesh edilebileceğini, Galatasaraylı yöneticilerse dönmeleri durumunda da cezasız bırakılmayacaklarını söyledi. Galatasaray’ın elektrik süpürgeli, çarşaflı transfer pazarlığı herkes tarafından duyulmuş, kulübün itibarı sarsılmıştı.

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Türkiye’ye ilk kez 1981-82 sezonunda gelen Tarık Hodziç, Galatasaray’dan sonra Sarıyer ve Bakırköyspor’da da oynayarak Türkiye’den ayrılmakta zorlanmıştı. Bu sürede boş durmadı, 1983-84 sezonunda 16 gol atarak Süper Lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcu oldu. Galatasaraylılar için değerini katlayan şeyse Fenerbahçe’ye attığı gollerdi.

Mirza Sejdiç ise Galatasaray’da 1982-1984 arasında oynadı. Kendisi için sonradan “Galatasaray’ın ilk virtüöz yabancısı” denildi. Performansıyla soyadı “iç”le biten futbolculara ülkemizde rağbetin artmasını sağlamıştı.

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