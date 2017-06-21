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1982 yılının Eylül ayı. Yugoslavya’da atılan imzalardan sonra futbolcular Türkiye’ye gelmiş, formalarındaki armalarını öpmüş, kulübün ayarladığı bir otelde eşleriyle birlikte evlerinin hazırlanmasını beklemeye başlamışlardı. Ancak planlanan olmadı. Futbolcular bir sabah valizlerini aldıkları gibi kaçmıştı!
Milliyet Gazetesi‘nin olaydan birkaç gün sonra yayımladığı haber aşağıdaki gibi.
Türkiye’den Yugoslavya’ya kaçan Galatasaray’ın iki futbolcusu Sejdiç ve Hodziç ile dün telefonda konuştuk.
Önce Hociç’le konuştuk.
Sonra telefonu Sejdiç aldı.
Bu konuşmalardan sonra Galatasaray teknik direktörü Özkan Sümer futbolcular hakkında “Futbol yönünden bir sorunumuz yoktu. Yöneticilerimizin ellerinden geleni yaptığına eminim. Bu olay ülkemiz için ibret vericidir” açıklamasını yaptı.
Federasyon başkanı Talat Tokatlı dönmemeleri durumunda sözleşmelerinin fesh edilebileceğini, Galatasaraylı yöneticilerse dönmeleri durumunda da cezasız bırakılmayacaklarını söyledi. Galatasaray’ın elektrik süpürgeli, çarşaflı transfer pazarlığı herkes tarafından duyulmuş, kulübün itibarı sarsılmıştı.
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Türkiye’ye ilk kez 1981-82 sezonunda gelen Tarık Hodziç, Galatasaray’dan sonra Sarıyer ve Bakırköyspor’da da oynayarak Türkiye’den ayrılmakta zorlanmıştı. Bu sürede boş durmadı, 1983-84 sezonunda 16 gol atarak Süper Lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcu oldu. Galatasaraylılar için değerini katlayan şeyse Fenerbahçe’ye attığı gollerdi.
Mirza Sejdiç ise Galatasaray’da 1982-1984 arasında oynadı. Kendisi için sonradan “Galatasaray’ın ilk virtüöz yabancısı” denildi. Performansıyla soyadı “iç”le biten futbolculara ülkemizde rağbetin artmasını sağlamıştı.
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