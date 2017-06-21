Hector Bellerin: “Genç futbolcular İspanya yerine İngiltere’yi seçmeli”

Arsenal’in defans oyuncusu Hector Bellerin’e göre İngiltere, kendisini geliştirmek isteyenlere sunduğu imkanlarla İspanya’dan çok daha fazlasını vaadediyor. Bu yüzden “Genç futbolcular İspanya yerine İngiltere’yi seçmeli”

22 yaşındaki futbolcu İspanyolların pek de hoşuna gitmeyecek bir röportaj verdi. “Genç futbolcular İspanya yerine İngiltere’yi seçmeli” diyen Bellerin, Genç futbolcular için yol gösterici olacak tecrübelerini paylaşarak İngiltere’ye gelerek hayatının en doğru kararlarından birini verdiğini söyledi. 16 yaşındayken Barcelona’nın La Masia akademisinden Arsenal’in genç takımına transfer olan Bellerin, gelişmesini buna borçlu olduğunu düşünüyor.

“Arsenal’e geldiğimde sürekli olarak test edilmeye başlandım. Başta ne yaptıklarını anlamasam da sonra bunun benim için çok faydalı olduğunu fark ettim. Her testten sonra çalışma programım yeniden düzenlendi ve bunlar takıma değil, bana özeldi. Bu yüzden İngiltere’de oynama fırsatı yakalamış hiçbir futbolcu bu fırsatı tepmemeli.”

“Barcelona’dayken bölgedeki diğer takımlarla oynardık ve sezon boyunca önemsediğimiz sadece birkaç maça çıkardık. Arsenal’de durum böyle değildi. Premier Lig’de önemsemediğimiz hiçbir takım yoktu. Dünya devlerinin olduğu bir arenadaydım artık. Hem de tek başıma! Ailemden uzak olmak beni küçük yaşta olgunlaştırdı.”

Arsenal’in ligde şampiyonluk yarışından kopmasından doğan stresini atmaya çalışan Hector Bellerin, kendine yeni bir stres atma yöntemi bulmuş, sahilde tek başına koşmasından da anlaşılacağı gibi bireysel olarak da gelişimi için büyük çaba sarf etmeye devam etmişti.

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