Nisan ayında geçirdiği diz sakatlığıyla kariyerine darbe alan futbolcu, Manchester United’dan beklediği sözleşme uzatma teklifi gelmezse alternatifleri değerlendirmeye başlayacak ve Zlatan, Zlatan’a yakışan ücreti alacak

İsveçli futbolcunun menajeri Mino Raiola, futbolcusunun Çin Süper Ligi ve MLS başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden transfer teklifi aldığını açıklamıştı. Gelecek ay Manchester United ile yaptığı sözleşmesi bitecek olan Zlatan İbrahimoviç sözleşme yenilememe durumunda teklifleri gözden geçirecek. Zira futbolcu, Manchester United’da yarım kalan işlerinin olduğunu düşünüyor ancak olmazsa Zlatan, Zlatan’a yakışan ücreti alacak.

Mino Raiola konuyla ilgili olarak, gelen tekliflerde hayli yüksek rakamlardan bahsedildiğini ve Zlatan’ın kendisine yakışacak ücreti alması gerektiğini söyledi. 35 yaşındaki futbolcu ise henüz bunlara kafa yormayıp; sadece sahalara dönmeye odaklanmış durumda. Instagram hesabından paylaştığı, kramponlarıyla yattığı gönderi de bunun göstergesi. Mental olarak kendini çoktan hazırlayan Zlatan doktorların “tamam” diyeceği günü bekliyor. Geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı son haftalarda oynayamamasına rağmen Premier Lig’de 28 gol atma başarısını göstermesi kendisi hakkında beklentileri artırıyor.

Futbolcu, Nisan ayında takımının Anderlecht ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Zlatan İbrahimoviç’in sakatlığı sonrasında Mourinho da iyimser değildi. Yıldız futbolcunun ocak ayına kadar yeniden oynaması beklenmiyordu ancak o sakatlanmasından birkaç hafta sonra bile gol vuruşu çalışmalarına devam etti.

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