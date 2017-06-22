Başakşehir’in gözbebeği sadece sahada değil, kişisel olarak da kendini geliştirdiğini gösterdi. Cengiz Ünder verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı

Avrupa Ligleri’nde en fazla şans bulması dolayısıyla ilk 100’e giren Genç futbolcunun röportajından öne çıkan cümleleri şu şekilde:

“Milli takımda da çizdiğim bir pozisyonu aynen gol yaptım. Saha içinde o çizdiklerin aklında canlanıp yol gösteriyor.”

“Beşiktaş’a karşı ilk maçta attığım golü önceki gün deftere çizmiştim. Aynı golü atınca herkes çok şaşırdı.”

“Ehliyet için ilk sınava girdim. 95 aldım. Direksiyon sınavı kaldı. Lüks bir araç almayı düşünmüyorum. 20 yaşındayım, henüz ehliyetim yok. Arabam da yok. İrfan beni tesislere getirip götürüyor.”

“Başkan sosyal hayatım olsun diye beni tesislerden kovdu. Şu an Abdullah Hoca’nın kiracısıyım ama Başkan ‘Kiraya karışma’ dedi.”

“Yüksekten korkarım. Bisiklet binmeyi seviyorum. Gece hayatından hiç hoşlanmıyorum. Zaten aylarca tesislerde kaldım.”

“Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Yıldız olabilmek için daha çok çalışmam lazım. Ama bir gün da yıldız olacağım.”

“Her oyuncu Manchester United, Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum.”

“Premier Lig’de oynayacak kadar güçlü değilim. Ama ‘Yapamam’ demiyorum. Çalışırsam orada oynayacak kadar iyi olabilirim.”

“Oynamak istediğim ligler arasında La Liga, Bundesliga ve Premier Lig’i sayabilirim. Ama en çok Premier Lig’i istiyorum.”

“Altınordu’nun ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ sloganı önemli. Futbolcunun saha dışındaki gelişimiyle de ilgileniyorlar.”

“Hava toplarında biraz zayıfım. Zaman zaman biraz korkak çıkıyorum. Kendimi geliştirmem lazım. Şut ve adam eksiltmede iyiyim. Bu sezona kadar hiç sol açık oynamamıştım. Bu yıl sadece iki kez sağ açık oynadım. Solda da iyiymişim!”

“İlk geldiğim günden beri bana en çok güvenen kişi Abdullah Avcı. Gelişimimde en çok onun katkısı var. Elbette hayallerim vardı ama bu kadar kısa sürede bu kadar gelişeceğimi ve başarılı olacağımı düşünmedim. Abdullah Hoca şans verdi, formayı giydim. Sonra çıkarmadım. Oradan A Milli Takım’a kadar gittim. Bu kadarını düşünmemiştim.”

“Bu sezonki performansımın üstüne koymam lazım. Buradaki ilk yılımda bu kadar iyi olacağımı düşünmemiştim. Bence bugünlere gelmemde en çok katkısı olan isim babam. Futbolculuk hikayem 10 yaşından başlıyor. ‘A takıma çıktığım gün geri düşmem’ diyordum. Öyle de oldu.”

“Başakşehir’le beş yıllık kontratım var. Daha bir yılı bitti, öyle gideyim diye bir düşüncem yok.”

“İspanya’nın futboluma uygun olduğunu düşünüyorum. Oynamak da isterim. Ama diğer liglerde oynayamama korkum yok.”

“Bu sezon Talisca, Eden Hazard, David Silva çok iyi oynadı. Hazard yakında Ballon d’Or’u alacak. İdollerim David Silva ve Eden Hazard.”

“Emre Belözoğlu’yla futbol oynadığım için çok şanslıyım. Ondan her maç bir şeyler öğreniyorum. Bazen sinirleniyor ama alıştık.”

“Bence en güzel iki golüm Alanya ve Beşiktaş deplasmanında attığım goller.”

“Tesislerde et çıktığı zaman herkes “Çekilin Cengiz geliyor” diyor. Yemek yemeyi çok seviyorum.”

“Dizi izlemeyi seviyorum, diziciyim. Pazartesi İçeride izliyorum. Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead… Müzisyen olarak Tarkan ve Sezen Aksu’yu seviyorum. En son düet yaptıkları şarkıyı çok sevdim, bol bol dinliyorum. Boş zamanlarımda sinemaya gidiyorum. İrfan’la basketbol oynuyoruz. Tavla oynamayı çok seviyorum. Vazgeçemeyeceğim üç şey… Ailem, futbol… Üçüncüyü bulamadım. İkide kalsın!”

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