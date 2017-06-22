Chelsea’nin eski oyuncularından Joe Cole, Eden Hazard’ın Real Madrid’e gitmesine izin verilip verilmemesinin Chelsea için çok kritik bir karar olacağını söyledi. Zira “Eden Hazard Premier Lig’in en iyisi!”

Geçtiğimiz sezon Chelsea’nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenen kanat oyuncusu, Belçika Milli Takımı kampında ciddi bir sakatlık geçirmişti. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Eden Hazard, büyük bir ameliyat geçirdi. Doktorlarının izin vermesiyle birlikte hızla çalışmalara başlamak isteyen futbolcunun sezon başındaki ilk birkaç maçı kaçırma riski bulunuyor. Ancak buna rağmen transferin en popüler ismi olmaya devam ediyor. Ve Joe Cole’a göre “Eden Hazard Premier Lig’in en iyisi!”

Joe Cole da bunu açıklar nitelikte verdiği röportajda, “Eden Hazard Premier Lig’in en iyisi! Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Milli takımda sakatlanması tamamen talihsizlik. Onu kulüpte tutabilmek Chelsea’nin geleceği için hayati önem taşıyor. Neden ısrarla peşine düştüklerini anlamak zor değil ama Real Madrid seçeneği söz konusu olmamalı. Eden, soyunma odasında da çok seviliyor ve takım için bütünleştirici bir rol oynuyor” dedi.

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