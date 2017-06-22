UEFA, en başarılı 30 kulüp listesini açıkladı. 1955-2017 yılları arasında Avrupa’nın en başarılı 30 kulübünün yer aldığı listede Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en başarılı takımlarına yer verildi.

İlk 30’a giren kulüpler resmi internet sitesinden açıklanırken Fenerbahçe listeye ancak 45’inci, Beşiktaş ise 58’inci sıradan girdi. Borçlarından ve yönetimle ilgili eleştirilerden dolayı “Galatasaray nasıl kurtulur?” diye düşünülen bu dönemde kulüp, 19’uncu sıradan girdiği listedeki tek Türk takımı olma başarısı gösterdi. İlk 100’de başka bir Türk takımı yer almazken Trabzonspor 111’inci sırada yer aldı. UEFA, en başarılı 30 kulüp listesinin ilk 30 kulübü sıralı olarak şu şekilde bulunuyor:

30 Dinamo Zagreb

29 Rosenborg

28 Olympiakos

27 Kızılyıldız

26 Valencia

25 Sparta Prag

24 Steaua Bükreş

23 Panatinaikos

22 Atletico Madrid

21 Borussia Dortmund

20 Lyon

19 Galatasaray

18 PSV Einthoven

17 Rangers FC

16 Anderlecht

15 Chelsea

14 Celtic

13 Inter

12 Ajax

11 Dinamo Kiev

10 Liverpool

9 Arsenal

8 Porto

7 Benfica

6 Juventus

5 Milan

4 Manchester United

3 Barcelona

2 Bayern Münih

1 Real Madrid

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