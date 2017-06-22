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İlk 30’a giren kulüpler resmi internet sitesinden açıklanırken Fenerbahçe listeye ancak 45’inci, Beşiktaş ise 58’inci sıradan girdi. Borçlarından ve yönetimle ilgili eleştirilerden dolayı “Galatasaray nasıl kurtulur?” diye düşünülen bu dönemde kulüp, 19’uncu sıradan girdiği listedeki tek Türk takımı olma başarısı gösterdi. İlk 100’de başka bir Türk takımı yer almazken Trabzonspor 111’inci sırada yer aldı. UEFA, en başarılı 30 kulüp listesinin ilk 30 kulübü sıralı olarak şu şekilde bulunuyor:
30 Dinamo Zagreb
29 Rosenborg
28 Olympiakos
27 Kızılyıldız
26 Valencia
25 Sparta Prag
24 Steaua Bükreş
23 Panatinaikos
22 Atletico Madrid
21 Borussia Dortmund
20 Lyon
19 Galatasaray
18 PSV Einthoven
17 Rangers FC
16 Anderlecht
15 Chelsea
14 Celtic
13 Inter
12 Ajax
11 Dinamo Kiev
10 Liverpool
9 Arsenal
8 Porto
7 Benfica
6 Juventus
5 Milan
4 Manchester United
3 Barcelona
2 Bayern Münih
1 Real Madrid
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