Geçtiğimiz sezonlarda zor zamanlar geçirerek başarı grafiğini düşüren Denizlispor, eski futbolcusu ve teknik direktörü ile görüşmelere başladı. Yusuf Şimşek Denizlispor’a geri dönüyor

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Denizlispor, geçtiğimiz sezon çalıştığı Yücel İldiz ile yeni sezon için anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine kulüp, Denizlispor’da uzun süre forma giyen ve 2013-14 sezonunda takımın başında bulunan tecrübeli teknik direktör ile görüşmelere başladı. Yusuf Şimşek Denizlispor’a geri dönüyor.

Denizlispor’daki futbolculuk döneminden sonra verdiği her röportajda Denizlispor sayesinde ismini duyurduğunu ve yeşil siyahlı renklere bir vefa borcu olduğunu söyleyen, hayatını değiştiren maçları Denizlispor sayesinde oynadığını söyleyen Yusuf Şimşek, yöneticilerle yaptığı görüşmede para hesabı yapmayacağını bildirdi. Denizlispor futbol şube sorumlusunun yaptığı açıklamaya göre Şimşek ile henüz anlaşma imzalanmamış olsa da her konuda büyük ölçüde anlaşıldı.

Denizlispor’un hayali Eto’o gibi futbolcuları transfer edemeyecek olsalar da Yusuf Şimşek’in kulüpte Antalyaspor’daki gibi başarılı bir sezon geçirmesi. Eto’o ile ego yarışına girmiş olsa kaybedeceğini söyleyen Yusuf Şimşek, Antalyaspor’dan başka Turgutluspor’dan başlayarak Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor takımlarını çalıştırdı.

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