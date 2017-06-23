Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Liverpool’a imza attı. Ham olarak 42 milyon euro’ya yapılan anlaşmanın başarıyla orantılı olarak artacak ek ücretleriyle birlikte 50 bin lirayı bulması bekleniyor

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Liverpool’a imza attı. 25 yaşındaki Salah, Liverpool’un web sitesine “Burada olmaktan çok heyecan duyuyorum” dedi. “Çok mutluyum. Bundan sonra kendimi Liverpool’un başarısına adayacağım. Liverpool’la birlikte kupalar kaldırmak istiyorum. Harika bir takımımız ve çok iyi oyuncularımız var. Geçen yıl oyunları izliyordum, herkes bir şeyler kazanmak için yüzde 100 veriyordu.”

Sağ kanat oyuncusu, kendisiyle ilgili de bir analiz yaptı: “Beni Premier Lig’de Chelsea zamanlarımdan hatırlayanlara kesinlikle aynı oyuncu olmadığımı söylemek istiyorum. Sadece oyunum değil, karakterim de oturdu. Ayrıca deneyimim burada çok işime yarayacak. Hızla takıma uyum sağlayacağım. Bu konuda 11 numaralı uğurlu formamı bana vererek fedakarlık yapan Roberto Firmino’ya minnettarım. Bana komik videolar gönderen taraftarlarımıza da teşekkürler! Sayelerinde çok eğleniyorum.”

Salah, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 19 gol atma başarısı gösterdi. Futbolcu, Chelsea’de başladığı profesyonel kariyerine Fiorentina ve Roma’da devam etmişti. Serie A’da geçirdiği üç sezondan sonra yeniden Premier Lig’e döndü ve Mohamed Salah’ın yılan hikayesine dönen Liverpool transferi nihayet bitti.

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