Mohamed Salah’ın Chelsea transferinin ilginç hikayesi

Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Mohamed Salah, Premier Lig’in yabancısı değil. Onu Chelsea’den hatırlarsınız ama oraya nasıl transfer olduğunu tahmin edemezsiniz!

Geçtiğimiz sezon devam ederken ülkesi Mısır’da popüler olan bir televizyon programına katılan Mohamed Salah, izleyenleri şaşırttı. Futbolcu, Chelsea transferinin ilginç hikayesini ve transferi ile ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı. Kendisini transfer etmek için arayan Jose Mourinho’dan cevapsız çağrı alan Mısırlı orta saha oyuncusu telefonunda kontör olmadığı için bu çağrıya geri dönememiş!

Futbolcu çareyi geriye arayamadığı için panik olduğu Portekizli menajere WhatsApp’tan, kontörünün olmadığını ve tekrar aramasını rica ettiği bir mesaj yazıp yollamakta bulmuş. Mesajını gören Mourinho’nun tekrar araması sonucu anlaşmaya varan Salah, 11 milyon pound karşılığında Stamford Bridge’in yolunu tutmuş.

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