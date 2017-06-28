Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’ın 22 yaşındaki oğlu Enzo Zidane, Alaves’e transfer oluyor.

Fransa’da doğan ve 2006 yılında İspanyol vatandaşlığı alan Enzo Zidane, 2009 yılında İspanya Milli Takımı U-15 yaş grubu için ve 19 yaş altı Fransa için oynadı. Sol kanat oyuncusunun transferinden babası Zinedine Zidane da mutlu. Oğlunun kendini kanıtlaması için Alaves’in Real Madrid’den daha iyi şartlar sunacağını düşünüyor.

İki ayağını da kullanabilen, forvet ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen futbolcunun Real Madrid çatısı altında üç kardeşi daha bulunuyor. Zidane’ın klanı yakıştırması yapılan Luca, Theo ve Elyaz kardeşler de Real Madrid’de kendilerini göstermek ve babalarının gölgelerinden kurtulmak için çabalıyor. Futbol oynamaya Juventus altyapısında başlayan Enzo‘nun ismi Zidane’ın çocukluk idolü Enzo Francescoli’den geliyor.

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