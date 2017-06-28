Manchester City futbolcusu sakatlık yüzünden kaybettiği yaklaşık altı aydan sonra yeni sezon için düzenlenecek olan kampa katılmak için çabalıyor. İlkay Gündoğan için son 18 gün!

Teknik direktör Pep Guardiola’nın yeni sezon için oluşturmaya çalıştığı takıma girmek isteyen Türk futbolcu, eski günlerine dönmek için kendisine sıkı bir hazırlık programı yaptı. Aralık ayında Watford’la oynanan karşılaşma sırasında çapraz bağlarını koparan; sakatlığı “İlkay Gündoğan sezonu kapattı” haberleriyle duyurulan yıldız futbolcunun işi pek de kolay görünmüyor. Zira İlkay Gündoğan için son 18 gün!

Takım arkadaşlarından farklı olarak tatil yapmayan ve bu hafta başından itibaren City Football Academy’de kendisini yoğun bir programa alan İlkay için kritik tarih: 17 Temmuz. Çünkü takımın ABD’de yapacağı kampa götürülmemesi durumunda işler onun adına çok daha zor olacak. Sezon başı kampına katılamamasının sezon boyunca şans bulma ihtimali düşürmesinden çekinen İlkay; sosyal medya hesaplarında hırsını ve isteğini gösteren cümlelerle birlikte antrenman videolarını da paylaşıyor.

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