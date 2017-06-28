Chelsea, Haziran ayının ilk günlerinde 36 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilemeyeceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine kararını veren John Terry Aston Villa ile sözleşme imzalayacak

1998 yılından beri Chelsea forması giyen futbolcu, 713 maçta 578 kez kaptanlık pazu bandı takarak sahaya çıktı ve 66 da gol attı. Chelsea’de yaklaşık 22 yıl aralıksız oynayan John Terry Aston Villa ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 15 karşılaşmada görev yapan Terry, sezonu 1 golle kapatmıştı. Yedek kulübesinde oturmaktan rahatsız olan tecrübeli futbolcu sezon devam ederken kulüple vedalaşmasının iki taraf için de doğru karar olacağını ve oynamaya devam etmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine kulüp de benzer bir açıklama yapmış ve Chelsea’nin bir dünya kulübüne dönüşmesinde John Terry isminin payından ve ayrılması durumunda ilişkilerinin en güzel şekilde devam edeceğinden bahsedilmişti.

Chelsea efsanesinin Aston Villa ile haftalık 60 bin paund’luk bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Championship’te mücadele eden kulübün Premier Lig’e yükselmesi durumunda Terry’e ayrıca 2 milyon paund ödeme yapılacak. Swansea, Bournemouth ve West Brom ve Tianjin Quanjian takımlarıyla da görüşen futbolcu için transferi cazip kılanın bu yarış olduğu düşünülüyor.

Terry, Chelsea’de beş Premier Lig, beş FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu kutladı. Oynayabilmesi durumunda takımından ayrılmak gibi bir niyeti olmayan John Terry, “Chelsea’den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı” diyerek bunu açıklıyor.

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