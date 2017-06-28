San Diego yıldızları…

Amerika’nın ünlü şehri San Diego birçok futbol yıldızını ağırlamaya hazırlanıyor, ama hangi görevde?

Futbolun yeni dünyanın kuzeyindeki potansiyelini fark eden bir futbolcu grubu Amerika’nın büyük şehirlerinden San Diego adresli bir futbol kulübü kurmak için çalışmaları başlattı. Bu futbolcular, Eden Hazard, Yohan Cabaye ve ligimizden de tandığımız ikili; Demba Ba ve Moussa Sow. Henüz kulüp ismi ve logosu tam olarak belli değil ama sosyal medya mecrası Twitter’dan duyuru yapıldı. Kulüp adına açılan Twitter hesabından; “Kimin geldiğini duydunuz mu?” başlığıyla bir video yayınlandı ve adı geçen futbolcu grubu etiketlendi. Kurulacak kulübün 2018 baharında NASL, yani Amerikan 2. Liginde hayatına başlaması bekleniyor. Lakin MLS’e ulaşmak o kadar da kolay olmayabilir zira, Amerika’daki diğer sporlarda olduğu gibi futbolda da küme düşme yok. NASL’den dikkat çeken takımlar MLS’e alınıyor. Bizim ülkemizde de benzeri bir olay yaşanmıştı. Türkiye Kupası’nda imza attığı sürprizlerle dikkat çeken Tuzlaspor’u satın alan Ümit Davala, Yıldıray Baştürk ve Ömer Erdoğan’ın aralarında bulunduğu bir futbolcu grubu kulübün yönetimini sürdürüyor.

Amerika’da futbol

Amerika’da futbolun geliştirilme çabaları herkesin malumu. Bu dev endüstriden payına düşeni almak isteyen Amerikalılar, bu işe Çin kadar sıcak para akıtmasa da yatırımları daha sakin bir şekilde sürdürüyor. Eh, futbola ilgi de gün geçtikçe büyüyor. Bu ilgi, 2014 Dünya Kupası sırasında tavan yapmıştı. Hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri gruptan çıkmayı başarmış ve son 16 turunda kupanın kaliteli ekiplerinden Belçika’ya uzatmaların sonunda kaybetmişti. Bu süreç halkın çok hoşuna gitmiş, takımın iki lideri Clint Dempsey ve Tim Howard birer kahraman gibi görülmüş; Beyaz Saray’da Obama’yı ziyaret etmişlerdi. Birleşik Devletler’de bu ilginin üzerine yatırımlar hız kesmeden devam etti. Beckham ile birlikte başlayan, yaşını almış yıldızların okyanus ötesine geçişi hızla devam etti. Gerrard, Kaka ve Robbie Keane gibi isimler MLS’de futbol oynama şansı yakaladı. Son olarak o kadar da yaşlı olmamasına rağmen Sebastian Giovinvco gibi yaşlı kıtada saygı gören bir futbolcunun Toronto’ya gitmesi ve oynadığı futbolla Kanadalıları kendine hayran bırakması, bu spora ilginin arttığına kanıt niteliğinde. San Diego şehri de yeni bir projeyle bu sektöre atılabilir.

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