10 maddede Valbuena!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena hakkında bilinmeyenleri derledik.

Transfer piyasasına hızlı giren Fenerbahçe’nin ilk transferi Fransa’nın Olympique Lyon takımından Mathieu Valbuena oldu. 33 yaşındaki oyuncunun hayli ilginç bir hayatı var. Gelin, maddeler halinde Valbuena ile ilgili sıra dışı bilgilere bir göz atalım.

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Mathieu Valbuena, 28 Eylül 1984 doğumlu. İspanyol asıllı bir babanın ve Fransız bir annenin çocuğu olarak Bordeaux yakınlarındaki Blanquefort banliyösünde büyüdü, futbol hayatına da bu bölgenin takımı l’ES Blanquefort’da başladı. Babası, çok ateşli bir futbolseverdi bu yüzden oğlunu çok küçük yaşta futbolla tanıştırdı.

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Bordeaux scoutları tarafından fark edilmesi çok uzun sürmedi. 9 yaşında Girondins de Bordeaux altyapısına dahil oldu ve 18 yaşına kadar burada oynadı. Ancak, kısa boyu sebebiyle rekabetçi seviyede zayıf kalacağı düşünüldü ve gönderildi.

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18 yaşındayken Langon Castets isimli bir CFA-2(5.lig) takımında forma giymeye başladı. Fransa’da National’in(3.lig) altı amatör düzeyde olduğundan para alamıyordu ve bu dönemde ek iş olarak bir spor mağazasında çalışarak harçlığını çıkardı. Bu sıralarda asla profesyonel olamayacağını düşünüyordu.

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Langon Castets’ten sonra Libourne kulübüne geçerek National’de top koşturmaya başladı. Burada geçirdiği iki senede harika bir performans sergileyen ve ikinci sezonunda 19 gol atarak National’in en iyi futbolcusu seçildi ve takımının Ligue 2’ye yükselmesine yardımcı oldu.

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800 bin Euro karşılığında geçtiğimiz sene el değiştiren Marsilya’ya transfer oldu ve burada 8 sezon futbol oynadı. Taraftarlarla arasındaki bağ mükemmeldi ve kendisine veda için düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. 33 yaşındaki oyuncu, Dinamo Moskova’ya transfer olmuştu.

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Moskova’dan Lyon’a gelişi çok olaylı oldu. Marsilya’dan giderken kahrolan taraftarlar, Lyon’a geldiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı. Valbuena’nın transferinden sonraki ilk Marsilya-Lyon maçında 33 yaşındaki oyuncuya büyük protestolar vardı.

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Lakabı, kısa boyundan dolayı “Küçük Bisiklet”

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2007-08 sezonunun 23. Haftasında Caen’e attığı gol, Ligue 1’de o sezonun en iyi golü seçildi. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı gol de oldukça konuşulmuştu.

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Didier Deschamps ile ilginç bir ilişkileri var. 2009-10 sezonunda Marsilya’nın başına gelen Fransız hoca, o sırada banko oynayan Valbuena’yı sezonun ilk yarısında kenarda oturttu. Deschamps’ın istediği kanat oyuncuları devre arasında alınmayınca Valbuena mecburen ilk 11’e girdi ve takım o sezonu şampiyon tamamladı. Daha sonra Marsilya’dan milli takım için ayrılan Deschamps, Blanc zamanında 23 kişilik kadroya sürekli giren Valbuena’yı milli kadronun yavaş yavaş dışında bıraktı ve Euro 2016 aday kadrosunda oyuncuya yer vermedi.

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Milli takıma ilk kez 2008 yılında çağrıldı ve 26 Mayıs 2010’da Kosta Rika ile oynanan özel maçta ilk golünü kaydetti. Bu, aynı zamanda milli takımdaki ilk maçıydı.

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