28 yıl sonra Hillsborough adaleti

1989 yılında yaşanan Hillsborough faciasının 28 yıldır süren adalet arayışında sona ulaşılıyor

15 Nisan 1989’da oynanan FA Cup yarı final maçında Hillsborough faciası yaşandı. Liverpool’un Nottingham Forest ile oynayacağı maçın son derece zevkli geçmesi bekleniyor, futboldan başka bir şey düşünülmüyordu. Ama olmadı. Maça bilet bulmak için stadyumun etrafında kuyruk oluşturan Liverpool’lular emniyet güçlerinin ihmalkarlığıya içeri akın edince oluşan kalabalık bir felakete dönüştü. İnsanların canını kurtarmak için yeşil sahaya akın ettiği olayda 96 kişi hayatını kaybetti. Doğal olarak bu facianın sorumlularına davalar açıldı ama 28 yıldır bu kişiler suçlu addedilmemişti. Ta ki, bugüne kadar. Dün alınan karara göre tam 6 kişi bu facianın sorumlusu olarak kabul edildi. Hillsborough aileleri bu kararı “Sonun başlangıcı” olarak niteliyor.



Hillsborough Aileleri Dayanışma Grubu Başkanı Margaret Aspinall, ailelerin gerçeği ararken çok zor dönemler geçirdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Benim için bu karar, sona çok yaklaştığımızın göstergesi.” Aspinall, faciada 18 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. Faciada iki kızını kaybeden Trevor Hicks ise, hiçbir şeyin bitmediğini söylüyor. Hicks, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bundan sonra 6 kişi kriminal suçlamalarla karşı karşıya kalacak. Ancak, yeterli değil. Biz bu insanların cezalandırımasını istiyoruz. Uzun süren bu kavga biraz daha sürecek.” Ceza alması muhtemel isimlerin arasında Güney Yorkshire Polis Şefi ve maçın güvenlik sorumlusu David Duckenfield ve emekli Merseyside Polis Müdürü Sir Norman Bettison bulunuyor.

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