8 Maddede Bafetimbi Gomis!

Galatasaray’ın çiçeği burnunda futbolcusu Bafetimbi Gomis hakkında bilinmeyenler burada

Geçtiğimiz sezonu 4’üncü sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, transfer dönemine son derece hızlı bir giriş yaptı ve üç futbolcuyu renklerine bağladı. Bu üç futbolcudan biri olan Bafetimbi Gomis. Onun hayatına ve futbol yaşantısına göz attık.

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Senegal asıllı Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, 6 Ağustos 1985’te dünyaya geldi. Güney Fransa’da, Toulon banliyösünde büyüyen 32 yaşındaki futbolcu, futbola da bu bölgenin takımlarından Sporting Toulon Var’da başladı.

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2000 yılında Saint-Etienne gözlemcileri tarafından fark edilen Gomis, bu kulübün altyapısına transfer oldu.

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Yeşil-Beyazlı kulübün formasını ilk kez 2003-04 sezonunda takım Ligue 2’deyken terletti. Saint-Etienne sezonu şampiyon tamamlayarak Ligue 1’e yükselirken Gomis Ligue 1’de geçirdiği sezonun ilk devresinde şans bulamadı ve tekrar Ligue 2’ye kiralandı. ESTAC Troyes’da 13 maçta 6 gol atarak başarılı bir dönem geçiren futbolcu, 2006-07 sezonundan itibaren Saint-Etienne ilk 11’inde şans bulmaya başladı.

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Saint-Etienne’de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübün ezeli rakibi Lyon’a 13 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Lyon’da beş sezon top koşturduktan sonra ise İngiliz ekibi Swansea’ye bedelsiz gitti. Swansea’de dönem dönem iyi performanslar ortaya koysa da istikrardan uzak bir görüntü sergiledi. Bu sezon Marsiya’da kiralık forma giyen başarılı oyuncu adeta kendini buldu ve çıktığı 31 maçta 20 gol atma başarısı göstererek kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.

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Gol attıktan sonra yaptığı panter sevinciyle de ünlü. Bu sevinç gösterisini, kendisi genç takımdayken, 99-2003 yılları arasında Saint-Etienne forması giyen Brezilyalı forvet Alex’ten görmüş.

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Başarılı oyuncunun bir oğlu bir de kızı bulunuyor. Oğlu Dione 2012; kızı Yzatis ise 2016 yılında dünyaya geldi.

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Lyon’da forma giyerken, kendi deyişiyle “Futbol tanrılarının yanında olması için” her hafta şehrin en büyük kilisesine gidiyordu.

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Bilgisayar oyunlarıyla arası çok iyi. Özellikle Football Manager’a karşı bir zaafı olduğunu ifade ediyor.

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