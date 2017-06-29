Beşiktaş sokak hayvanları için başlattığı kampanyanın sloganını “Semt bizim, dost bizim” olarak belirledi ve tüm Beşiktaşlıları sokak hayvanları için seferber etti.

Kartal Yuvası ismiyle Beşiktaş kulübünün lisanslı ürünlerini satan mağazalar zinciri, mağazalarda satılacak olan hayvan ürünlerinden elde edilecek tüm geliri Beşiktaş’taki sokak hayvanlarına bağışlayacak. Beşiktaş semtinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezleri ve barınaklarda bulunan hayvanlar bu ürünlerden elde edilen gelirle beslenecek. Beşiktaş sokak hayvanları Kartal Yuvaları aracılığıyla yaşatılacak.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden duyurulan projenin amacı “sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak” olarak özetlendi. Daha önce ürünler arasında bulunmayan hayvan malzemelerinin duyurusu da bu şekilde yapılmış oldu. Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, projeyle ilgili şöyle konuştu:

“Evcil hayvan ürünlerini de Kartal Yuvası mağazalarımızın ürün yelpazesine ekledik. Bu vesileyle de bir proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmak istedik. ‘Semt Bizim Dost Bizim’ diyerek ürün satışlarımızdan elde edeceğimiz gelir ile barınaklardaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz”

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