Real Madrid taraftarları, Luis Figo’nun kulübün 10 numaralı formasını lanetlediğini ve kendisinden sonra bu numarayı kullanan kimsenin bu numaranın hayrını görmediğini düşünmeye başladı!

Luis Figo, 2000 yılında Barselona’dan Madrid’e transfer olduğunda 10 numaralı formayı giymeye başlamış ve 2005’te Inter’e transfer oluncaya kadar beş yıl boyunca giymeye devam etmişti. Figo bu sürede boyunca Real Madrid formasıyla 245 maça çıktı, 57 gol attı ve 38 de asist yaptı. Portekizli futbolcu, kulüpten ayrılalı 12 yıl oldu.

Figo’nun transferi aslında dünya futbolunun kaderini de değiştirmişti. O, modern zamanların mucize futbolcularından biriydi ve Real Madrid’in “efsaneler koleksiyonu”na yaptığı katkı yadsınamazdı. Real Madrid’in transfer politikasını değiştirerek yaptığı transfer Barcelona’lıları öylesine kızdırmıştı ki, -stada nasıl soktukları bilinmez- sahaya kesik bir domuz başı bile attılar! Real Madrid taraftarları ise durumdan sadece zevk alıyordu; ancak şimdi durum tersine dönmüş durumda!

Barca ve Portekiz Milli Takımı için 7 numaralı formayı giyen Luis Figo; Real Madrid’le birlikte iki La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarını 10 numaralı formasıyla kaldırmıştı. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen 10 numarayı giyen hiçbir futbolcu onun gibi başarılı olamadı. James Rodriguez o futbolculardan 5’incisi! Figo’nun ayrılmasından sonra 10 numarayı ilk alan futbolcu Robinho hayal kırıklığıydı; Wesley Sneijder gece hayatından başını kaldıramadı ve dolayısıyla başarılı olamadı; Lassana Diarra hiçbir umut vaadetmedi ve Mesut Özil, geldiği günden itibaren disiplinsiz olmakla eleştirildi.

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