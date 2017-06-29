Ronaldo milli takım kampından ayrıldı

Portekiz milli takımının dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrıldığını Facebook’ta duyurdu.

Dün gece Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Şili’ye penaltılar sonucu kaybeden Portekiz, üçüncülük maçına çıkacak. Ancak, takımın yıldızı Cristiano Ronaldo milli takım kampından ayrıldığı için bu karşılaşmada yer almayacak. Son derece yorucu bir sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak ve yeni doğan çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen 32 yaşındaki oyuncu Portekiz Futbol Federasyonu’ndan kamptan ayrılmak için izin istedi. Yıldız oyuncunun bu isteği Federasyon tarafından kabul gördü. Ronaldo, “Federasyon başkanı ve teknik direktör Fernando Santos’un davranışı beni çok duygulandırdı ve bunu asla unutmayacağım. Yeni doğan ikiz oğlan çocuklarımı görmek için izin almalıydım. Onlara kavuşacağım için çok heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

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Real Madrid’de sezonu lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla tamamlasa da Ronaldo’nun İspanyol ekibinden ayrılmak istediği konuşuluyordu. Bir ay boyunca Çin’e veya Manchester United’a gideceği konuşulan 32 yaşındaki yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından ikna edilmişti. Real Madrid başkanı Florentino Perez de konuyla ilgili açıklama yapmış, Ronaldo’nun şu an için biraz gergin olduğunu ancak takımda kalmaya karar verdiğini; her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. Portekizli yıldız, bu sezonki Şampiyonlar Ligi zaferiyle son 4 sezonda üçüncü, toplamda ise 4’üncü kupasını almış, bu alanda Lionel Messi’yi yakalamıştı. La Liga’da 25 gol atma başarısı gösteren Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde ise 17 golle gol kralı olmuştu.

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