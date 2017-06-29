Maç izleme alışkanlıklarımız değişiyor; yeni nesil artık takımlarını telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından takip ediyor; facebook da kendine burada alan açıyor. Şampiyonlar Ligi maçları facebook’ta!

Sosyal medya devi facebook, kullanıcılarına bir sürpriz yaparak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacağını açıkladı. 2017-18 sezonunun Şampiyonlar Ligi organizasyonu grup maçlarından final maçına kadar facebook’tan izlenebilecek; Şampiyonlar Ligi maçları facebook‘ta olacak.

Anlaşma şu an için sadece Amerika’yı kapsıyor olsa da önümüzdeki yıllarda hızla dünya geneline yayılması bekleniyor. Bunun için Şampiyonlar Ligi’nin Amerika’daki yayın hakları sahibi Fox Sports’la yapılan anlaşma benzeri anlaşmalar yapılması gerekiyor.

Özellikle gençlerin televizyon yayınlarını bir kenara bırakarak spor müsabakalarını internet üzerinden takip ediyor olması bu anlaşmayı facebook için daha cazip hale getiriyor. Yeni nesil, bu yolla maç izlemeyi daha pratik ve daha ucuz buluyor. Eylül ayında başlayacak maçlarla birlikte Şampiyonlar Ligi maçları facebook’ta yayınlanmakla kalmayacak, marka üzerinden bu maçları destekleyecek yayınlar da Eylül ayından itibaren hayata geçecek. MLS’e transfer edilen yıldızlarla birlikte Amerikalıların futbola ilgisini biraz olsun artsa da çok yanlış gitmişsin Zuckerberg!

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