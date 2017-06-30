Daha önce Amerikalı bir taşıyıcı anneden 7 yaşında oğlu bulunan Cristiano Ronaldo ikiz bebek sahibi oldu

Yıldız futbolcu Konfederasyon Kupası’nda, Portekiz’in penaltılarda Şili’ye 3-0 yenilerek şampiyonluk şansını kaybettiği maçın ardından Facebook üzerinden bir açıklama yapmıştı. Cristiano Ronaldo ikiz bebek babası olacağını yazdığı paylaşımında bu yüzden milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Portekizli bugün ikizlerini kucağına aldı. Bugün de bebeklerinin fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu fotoğrafının altına “Hayatımın aşklarını kucağıma almaktan çok mutluyum” yazdı.

Biri kız, biri erkek olan ikizlerin isimleri Mateo ve Eva olacak. Real Madridli futbolcunun annesini basın önüne çıkarmamaya her zaman özen gösterdiği Christiano Junior adında 7 yaşında bir oğlu daha bulunuyor. İkiz bebeklerin annesinin kim olduğu bilinmezken; İspanyol basını, büyük oğlu gibi Amerikalı taşıyıcı anneden olduklarına emin.

İzini devam eden futbolcu, Portekiz’in FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda yapacağı üçüncülük maçında forma giymeyecek.

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