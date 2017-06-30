İşte karşınızda Nabil Dirar!

Geçen sezon beklentileri karşılayamayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’nin Mathieu Valbuena’dan sonraki transferi Nabil Dirar oldu. 31 yaşındaki oyuncuyla tanışın!

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25 Şubat 1986’da Fas’ın Casablanca şehrinde doğdu. Sağ açık oyuncusu. Son derece fakir ve zorlu bir çocukluk geçirdi. Nabil, 1 yaşındayken babası hayatını kaybetti ve annesi; 11 çocuğa tek başına bakmak zorunda kaldı. Abileri, annesine yardım etmek için genç yaşta çalışmak zorunda kaldı.

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Dirar 13 yaşındayken ailesi Belçika’ya göç etti ve futbolcu burada profesyonel oldu. Diegem Sport’ta profesyonel kariyerine başlayan yıldız oyuncu, burada dikkat çekti ve Pro League takımlarından Westerlo’ya transfer oldu.

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Westerlo’da sergilediği oyunla Club Brugge, Ajax, Anderlecht ve Standard Liege gibi kulüpler kendisine talip oldu. O da bu takımlar arasından Club Brugge’ü seçti. 2009-10 sezonu sonunda Tottenham ve Everton gibi kulüplerin dikkatini çekse de takımda kaldı. Kalan sezonlarda iyi performansını sürdürdü ve 2011-12 sezonunun devre arasında 7.5 milyon Euro karşılığında Monaco’nun futbolcusu oldu.

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Monaco o sırada bir Ligue 2 kulübü olmasına karşın maddi imkânlarıyla Dirar’ı etkiledi. Zaten kendisi de teklifin reddedilemez olduğunu belirtiyor ve zamanın Club Brugge menajeri Cristoph Daum’dan özür diliyordu. Dirar, Ocak 2012’de geldiği takımın, bundan 1.5 sene sonra Ligue 1’e çıkmasında önemli rol oynadı. Ancak bu noktadan sonra daha çok rotasyon oyuncusuydu. Bu sene de bazı maçlara sağ bek olarak çıktı.

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Milli takım kariyeri oldukça çalkantılı. Fas genç milli takımlarında oynasa da A milli takım için Belçika’da oynamak istediğini açıkladı ama FIFA, Faslı futbolcuya Belçika’da oynaması için izin vermedi çünkü hali hazırda Fas için u-21 ve Olimpik Milli Takımlarda forma giymişti. Mecburen Fas forması giymeye başladı ancak burada da şans bulamıyordu. Hocası Roger Lemerre’nin kendisine “köpek” muamelesi yaptığını söylüyordu. Ancak Lemerre takımdan ayrıldıktan sonra düzenli milli forma bulabildi.

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Okuldan kaçmak konusunda son derece başarılıymış. Sürekli okuldan ve sınavdan kaçar, eğitimini asla umursamazmış. Yine de iki sene otomotiv teknisyenliği eğitimi almış.

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Eylül 2012’de arabasını bisiklet yoluna park ettiği için ehliyetine 15 gün el konulmuş.

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Club Brugge’deyken bir taraftar organizasyonuna mazeret göstermeden katılmadığı için 2 hafta boyunca kadro dışı kalmış

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2011’de evlenmiş; 2012’de kızı Layana dünyaya gelmiş.

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