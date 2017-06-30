Louis Nicollin hayatını kaybetti

1974’ten beri Montpellier’nin başkanlığını yapan Louis Nicollin, dün öğleden sonra hayata veda etti

Montpellier 2011-12 sezonunda Ligue 1’i şampiyon tamamladığında bu takımda dikkatleri üzerine çeken üç kişi vardı: Olivier Giroud, Younes Belhanda ve başkan Louis Nicollin. 74 yaşındaki isim, Fransız futbol çevreleri tarafından yakinen tanınsa da Montpellier’nin şampiyonluğuyla tüm dünya tarafından tanındı. Daha önce hiç görülmemiş bir başkanlık profili sergiliyordu. Canı ne isterse söylüyor, saçını istediği gibi boyuyor; kısacası kimseye bakmadan yaşıyordu. Montpellier’nin şampiyonluğunu “Montpellier Fransa şampiyonu ha? Eğer ben Marsilyalı, PSG’li veya Lyon’lu olsaydım kendimi bıçaklayabilirdim.” diyerek anlatmıştı. Bakın, Four Four Two’ya Ekim 2013’te röportaj veren Hasan Kabze, bir dönem birlikte çalıştığı başkanı hakknda neler söylemiş: “Futbolculara evinde partiler veren, çocuklar için evinin bahçesine lunapark yaptıran çılgın bir adamdı Louis Nicollin.” Çarşamba akşamı bir restoranda rahatsızlanan 74 yaşındaki isim apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 19 saat dayanabilen Nicollin’in kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı. 29 Haziran 2017’de yani 74’üncü yaş gününde hayatını kaybetti Nicollin.

Fransız futbol kamuoyu yasta

Nicollin’in ölümü doğal olarak Fransa’da büyük yankı uyandırdı. Eski Uefa Başkanı Michel Platini taziyelerini sundu ve ekledi: “Louis, 30 senedir futbol dünyasındaki en yakın arkadaşımdı. Onun ölümüyle benim de bir parçam öldü. Eşine ve çocuklarına her türlü desteğe hazırım.” PSG başkanı Nasser Al Khalifi, Nicollin ailesine duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Lyon Başkanı Jean Michel-Aulas ise “Bunca yıl Louis ile birlikte olduğumuz için çok şanslıyız.” dedi. Bu arada Montpellier yönetimi, Nicollin’in ölümünden saatler sonra, efsane başkanlarının adının yeni stadyumda yaşayacağını söyledi. Yeni yapılacak stadın adı, “Louis Nicollin Stadyumu” olacak.

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