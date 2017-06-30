Mesut Özil yeni sezonda hangi takımda olacağına karar verdi

Arsenal’deki sözleşmesi 2018’in Haziran ayında bitecek olan Mesut Özil yeni sezonda hangi takımda olacağı yönündeki haberlere sessiz kalmıştı. Türk asıllı yıldız transfer konusunu çözüme kavuşturdu

Son günlerde transferden çok Acun Ilıcalı ile birlikte yaptığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla konuşulan Mesut Özil yeni sezonda hangi takımda olacağının kararını verdi. Mesut’u takımdan göndermek gibi bir niyeti olmayan Arsene Wenger, kulüpten futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Bu hamle ile Türk asıllı futbolcunun gündeminden çıkarılmış olacak.

Kulüpten ayrılıp ayrılmaması dünyanın birçok farklı noktasında espri konusu haline gelen Wenger, iki haftalık tatilden sonra yeniden çalışmalara başladı. Transferler konusunda temkinli davranan tecrübeli teknik adamın ilk hedefi elindeki mevcut kadroyu dağıtmamak. Korunmaya çalışılan isimlerin başında da Manchester City ve Bayern Münih tarafından istenen Alexis Sanchez ile Mesut Özil geliyor. İki futbolcunun da sözleşmelerinin, Arsenal ekibinin 17 gün sonra başlayacak Avusturya kampı öncesinde yenilenmesi bekleniyor.

Bu sezon Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 44 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu; 12 gol atıp, 14 de asist yaptı.

Yorumlar

yorumlar