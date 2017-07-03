2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası dün Almanya ile Şili arasında oynanan final maçıyla sahibini buldu. Oynanan final karşılaşmasında Almanya Şili’yi tek golle yenerek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

17 Haziranda başlayan 10. Konfederasyonlar Kupası’na ev sahibi sıfatıyla direkt olarak katılan Rusya’nın yanı sıra, 2014 Dünya şampiyonu Almanya, 2015 AFC Asya Kupası şampiyonu Avustralya, 2015 Copa America şampiyonu Şili, 2015 CONCACAF Kupası şampiyonu Meksika, 2016 OFC Uluslar Kupası şampiyonu Yeni Zellanda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonu Portekiz ve son olarak 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Kamerun katılma hakkını elde etti.

Rusya, Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda’nın yer aldığı A grubunda Portekiz ve Meksika yarı finale çıkmayı başaran takımlar oldu. Ev sahibi sıfatıyla turnuvaya katılma hakkı kazanan Rusya, grupta yalnızca bir galibiyet aldı ve grubu 3 puan ile üçüncü sırada tamamladı. Hiçbir maçını kazanamayan Yeni Zelanda ise 0 puan ile grupta son sırayı alarak turnuvaya veda etti. Portekiz ve Meksika ise grupta yer alan diğer iki takımı mağlup etti fakat birbirlerine diş geçiremeyen iki ekip 7’şer puan ile yarı finale uzandı.

Manchester City kalecisi Carlos Bravo, Şili’yi finale taşıdı

Almanya, Şili, Avustralya ve Kamerun’un yer aldığı B grubunda ise Almanya ve Şili yarı finale çıkmayı başardı. Grupta yalnızca Şili ile berabere kalıp diğer tüm grup maçlarını kazanan Almanya, B grubunu lider tamamladı. Hemen arkasından ikinci sırada bir galibiyet iki beraberlik ile Şili yarı finale çıkmaya hak kazanan takım oldu. Avustralya iki, Kamerun ise yalnızca bir beraberlikle yetinip turnuvaya grup aşamasında veda eden takım oldu.

Yarı finalde Portekiz ile Şili eşleşirken Almanya ise Meksika ile eşleşti. İlk yarı final maçı Portekiz ile Şili arasında oynandı. Normal süresi 0-0 biten maçın, uzatma süreside de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Portekiz adına ilk penaltıyı kullanan Quaresma penaltıyı gole çeviremedi. Şili kalesini koruyan Manchester City kalecisi Carlos Bravo, Moutinho ve Nani’nin vuruşlarını kurtardı ve Şili’yi finale taşıyan isim oldu.

Bir diğer yarı final karşılaşmasında ise kupanın favorisi Almanya ile Meksika karşılaştı. As oyuncularını çağırmayan, daha genç ve milli takımlar seviyesinde daha az süre alan oyuncularla kurulu bir kadroyla turnuvaya katılan Almanya, tüm eleştirilere rağmen güçlü rakibi Meksika’yı 4-1’lik net bir skorla mağlup etmeyi başardı ve finale adını yazdırdı.

Meksika, Pepe’nin golüyle dağıldı

Portekiz ve Meksika arasında dün oynanan üçüncülük karşılaşması enteresan anlara sahne oldu. 17’nci dakikada kazanılan penaltıyı kaçıran Portekiz, 54’üncü dakikada Luis Neto’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra ataklarını iyice sıklaştıran Portekiz savunmada açıklar vermeye başladı. Bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen Meksika, 90+1’inci dakikada Beşiktaşlı Quaresma’nın açtığı ortayı, Beşiktaş ile adı anılan Pepe’nin gole çevirmesiyle yıkıldı. Uzatmalara giden karşılaşmada 104’üncü dakikada tekrar penaltı kazan Portekiz bu sefer penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve skoru 2-1’e getirdi. Maçın devamında biri Portekizli diğeri Meksikalı iki oyuncuya iki kırmızı kart çıktı. Her ne kadar yediği golden sonra Meksika baskısını iyice ortaya koysa da, Portekiz son dakikalarda skoru korumayı bildi ve maçı 2-1’lik skorla kazandı turnuvayı da üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Ronaldo milli takım kampından ayrıldığı için bu maçta forma giymedi.

Final karşılaşması ise şu cümleyi akıllara getirdi; “Futbol basit bir oyundur. 22 kişi 90 dakika bir topu kovalar ve sonunda hep Almanlar kazanır”. As oyuncularından yoksun daha genç bir kadroyla turnuvaya katılan Almanya, Stindl’ın tek golüyle 1-0 kazandı ve 2017 Konfederasyonlar Kupası sahibi oldu. Maça Şili’nin yediği golde Marcelo Diaz’ın yaptığı büyük hata damga vurdu. Timo Werner’e kaptırdığı top ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Werner topu takım arkadaşı Lars Stindl’e aktardı ve Stindl kariyerinin belkide en rahat golünü attı. Bu golle öne geçen Almanya, maçın geri kalan kısımlarında Şili’nin akınlarına direndi ve kupayı ilk kez kazanmanın sevincini yaşadı.

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