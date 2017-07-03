Robert Lewandowski’nin transfer haberlerini Ancelotti açıkladı

Bayern Münih teknik direktörü Carlo Ancelotti, Robert Lewandowski için yapılan transfer haberlerinden duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Ancelotti, Lewandowski’nin menajerleri tarafından çıkarıldığını düşündüğü haberlerle takım bütünlüğünün bozulmak istendiğini düşünüyor. Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Chelsea için menajerlerinin görüşmelerini sürdürdüğü futbolcu ise transferiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Futbolcu 2016’da Bundesliga’da 30 golle gol krallığı yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon da aynı sayıya ulaştı. Ancak 1 golle Pierre-Emerick Aubameyang’a liderliği kaptırmaktan kurtulamadı.

Altın Ayakkabı’nın kaybedilmesinin üzerine menajeri Maik Barthel, Almanya’nın ünlü Kicker Dergisi’ne futbolcusunun mutsuz olduğunu ve takım arkadaşlarından destek görmediğini söylemişti. Ancelotti Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Robert bana bu konuda hiç şikayette bulunmadı. Onu mutsuz eden takım arkadaşları değil. Zaten futbolcum da mutsuz değil. Hakkında çıkan transfer haberlerinin birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Robert yeni sezonda bizimle olmak isteyecektir.”

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