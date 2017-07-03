Slaven Bilic, transferde Raul Jimenez için Jürgen Klopp’a rakip oldu

Liverpool ve West Ham United, Benfica’nın santrafor oyuncusu Raul Jimenez için yarışmaya başladı. Futbolcuyu ikna etmek için devreye Slaven Bilic ve Jurgen Klopp girecek.

Bu yaz Konfedasyon Kupası’nda ülkesi için mücadele eden ve transferin gündemine yerleşen Meksikalı futbolcu Raul Jimenez, Benfica tarafından satışa çıkarıldı. Performans düşüklüğü nedeniyle değil, piyasasının yüksek olması nedeniyle satılmak isteyen 26 yaşındaki futbolcu; seçimini takımları inceledikten sonra yapacak.

Benfica’ya 2015 yılında Atletico Madrid’den 18.9 paund’luk bir anlaşma ile transfer olarak rekor bir ücrete imza atan futbolcu; West Ham’da bu sezonu zor durumda bitiren Slaven Bilic‘i heyecanlandırıyor. Beşiktaş’ın eski teknik direktörü santrafor arayışını Jimenez’le bitirmek istiyor. Diğer yandan Jürgen Klopp’un da transfer listesinde bulunan Meksikalı için Liverpool’dan gelmesi beklenen teklif daha ağır basacak.

Jimenez geçtiğimiz sezon Benfica adına 11 gol attı ve üç de asist yaptı. Ancak geçirdiği ufak sakatlıklar maçlarda kesik yemesine sebep olmasaydı bu performansı katlayacak durumdaydı. Uzun boylu ve güçlü bir fiziğe sahip olması futbolcuyu cazip hale getiriyor.

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